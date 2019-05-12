إبراهيم سعيد يرفض الاعتذار لرانيا يوسف: لما تعتذر عن إهانتها للرجل المصري الأول

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، جزءا قديما من برنامج تليفزيوني يُعلق فيه الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب ناديي الأهلي والزمالك سابقا، على تصريحات الفنانة رانيا يوسف، التي قالت فيها، "الراجل المصري لا يهتم بنظافته مثل الرجل اللبناني"، حيث جاء رد سعيد مفاجئا وقال، "هي بتستحمى أصلا؟".

وقال إبراهيم سعيد، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، على قناة "القاهرة والناس"، اليوم، "أنا فعلا لساني طويل، ورد فعلي عنيف شوية، هي كده أهانت الرجل المصري، وأنا أخذت الإهانة دي عليا أنا، ورغم ذلك أنا بحب الفنانة رانيا يوسف كممثلة".

وتابع، "أنا مش بخاف وبقول وجهة نظري بكل حرية، بس أنا ساعات بنطح بتصريحاتي، ومش هعتذر ليها إلا لما هي تعتذر للراجل المصري الأول".

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