أجمل إصدارات العطور لصيف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - مع بداية كل موسم جديد تتحفنا العلامات التجارية بأجمل مجموعاتها من العطور. ولصيف 2019 كانت التشكيلة واسعة وغنيّة، مفعمة بالنفحات المنعشة التي تناسب أجواء هذا الموسم.
في ما يأتي أجمل إصدارات صيف 2019.
Dolce&Gabbana The Only One
هوعطر شرقي – فانيليا، يتألف من مقدمة غنيّة بالكمثري والتوت الأحمر وفريزيا وثمر العليق. أما قلب العطر فمن الورد الأحمر والقهوه والبنفسج فيما تتكون قاعدته من التونكا، الباتشولي، والعنبر.
Elie Saab Girl of Now Forever
هو عطر زهري – فواكه، يتألف من مقدمة غنيّة بقشور الليمون وتوت العليق. أما قلب العطر فمن الكشمش الأسود، الورد، اللوز وبراعم البرتقال. فيما تتكون القاعدة من الباتشولي، أخشاب الكشمير، المسك والفانيلا.
Elisabeth Arden White Tea Wild Rose
هو عطر زهري مع مقدمة من الشاي الأبيض، براعم الكمثري، الكشمش الأحمر وبالماروزا. أما قلب العطر فغنيّ بالورد البلغاري، الورد التركي، الفاوانيا والمريميه وقاعدته مكوّنة من المسك، التونكا والعنبر.
Givenchy Live Irresistible Rosy Crush
هو عطر تشيبر - زهري مع مقدمة غنية بخلاصة التوت، الفلفل الوردي، البارغموت، الليمون والبرتقال أما قلب العطر فمن الورد والفاوانيا في حين تتكون قاعدته من الباتشولي، أمبروكسان،المسك والفانيلا.
Flower by Kenzo Eau de Vie
هو عطر زهري يتألف من مقدمة غنية بخلاصة الزنجبيل، زهر البرتقال، البارغموت والبرتقال المر; قلب العطر يأتي بتركبية براعم البرتقال والورد البلغاري أما قاعدته فتتكون من التونكا، المسك الأبيض، الجاوي والفانيلا.
Charming Twilly d’Hermes
هو عطر زهري مؤلف من مقدمة غنية بعطر زنجبيل، البارغموت والبرتقال المر أما قلب لعطر فمن مسك الروم، الياسمين وبراعم البرتقال وقاعدته تتكون من خشب الصندل والفانيلا.
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