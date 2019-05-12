نجمات فوق الأربعين يتمتعن ببشرات شابة... وهنا السرّ!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - تتمتع نجمات هوليوود بإطلالات شابة حتى مع تقدّمهن في السن. فالكاميرات والأضواء تلاحقهن في مناسباتهن وتحركاتهنَّ المختلفة، ما يدفعهن إلى العناية بجمالهن وصحة بشراتهنَّ.

في ما يأتي نجمات تخطّين الأربعين وما زلن يحافظن على بشرة شابة ونضرة.

غوينيث بالترو 46 عاماً

نظام غذائي خال من الغلوتين والدهون وممارسة الرياضة بشكل منتظم هما السرّ وراء نضارة بشرة غوينيث بالترو كما تقول. بالإضافة إلى أنها تختار مستحضرات عناية بالبشرة ذات تركيبة مغذية وغير معقّدة في الوقت نفسه، وهي من المؤيدات للوصفات الطبيعية خاصة تلك المكوّنة من زيت جوز الهند.

هالي بيري 52 عاماً

تثابر هالي بيري على زيارة اختصاصية تجميل الوجه أربع مرات في السنة. لذا فهي ليست في حاجة إلى روتين عناية مكثّف، إنما تفضل اعتماد الكريمات البسيطة التي تساعد في ترطيب الوجه. كما أنها تتجنّب قدر الإمكان استهلاك السكر الذي يُعتبَر سماً لصحة الإنسان.

جنيفير أنيستون 50 عاماً

تؤكد جنيفير أنيستون أنها لم تلجأ إلى العمليات التجميلية ولكنها في المقابل تشجّع على الخضوع لجلسات اللايزر والعلاجات الضوئية LED التي تساعد في شدّ البشرة. كما أنها تحرص على شرب الكثير من الماء وتطبيق كريمات ترطيب غنيّة بالفيتامينات.

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جنيفير لوبيز 49 عاماً

كلّما تقدّمت في السن زادت إشراقاً وشباباً، والسبب في ذلك بحسب ما صرّحت به لوبيز هو اعتمادها نظاماً غذائياً صحياً، وروتين عناية بالبشرة يرتكز على كريمات مضادة للشيخوخة. وتنصح جنيفِر لوبيز بغسل الوجه وتنظيفه في الصباح والمساء وعدم النوم قبل إزالة المكياج نهائياً والتأكد من نظافة البشرة بشكل تام.

جوليان مور 58 عاماً

جوليان مور بدورها تؤكد أن السبب وراء نضارة بشرتها هو اعتمادها نظاماً غذائياً صحياً، بالإضافة إلى خضوعها إلى جلسات يوغا وتمارين رياضية تنشّط الدورة الدموية في الجسم. كما تحرص جوليان مور على تطبيق كريم وقاية من أشعة الشمس منذ أن كانت في ال23 من عمرها.

أنجلينا جولي 43 عاماً

من أكثر ممثلات هوليوود لفتاً للأنظار، فأنجلينا جولي تتمتع بجمال ساحر وبشرة ناصعة والسبب في ذلك يعود إلى اعتمادها نظاماً غذائياً صحياً وهو أمر يشكّل حيزاً كبيراً من اهتماماتها. وتكشف أنجلينا أنها تستخدم كريم La Prairie من مجموعة The Skin Cavia الذي يحتوي على بيض السمك.

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