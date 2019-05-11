بالفيديو| واقعة تحرش جديدة بفتاة سعودية في "سوبر ماركت"

عقب أيام قليلة من وقوع حادثة تحرش رجل بفتاة سعودية كانت متواجدة داخل سيارتها، حيث وجه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بسرعة القبض على المتحرش، خاصة بعدما أثبتت مقاطع الفيديو التي وثقتها وحدة الرصد بالنيابة العامة، مقطع الفيديو المتداول.

انتشر مقطع آخر يوثق عملية تحرش بفتاة، وقعت، في مدينة الدمام شرق السعودية، وأثار غضب واستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت الفتاة في الفيديو وهي واقفة داخل محل بقالة، وكانت ترتدي "عباءة سوداء ونقاب"، حيث اقترب منها أحد الأشخاص الموجودين بالمحل، وتعمد الالتصاق بجسدها في أثناء خروجها منه.

وتناقل مقطع الفيديو الكثير من رواد التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالقبض على المتحرش، الذي تظهر ملامحه بوضوح.

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