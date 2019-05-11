زيت جوز الهند... عناية كاملة ومثالية بشعرك خلال رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 مايو 2019 12:39 مساءً - زيت جوز الهند هو المكون المثالي لشعر صحي لامع لا تشوبه شائبة، فهو يشتمل على خصائص فريدة تعمل على علاج الشعر التالف والمتقصف وإعادة الحيوية واللمعان إليه، كما تساعد في تعزيز طول الشعر وكثافته. فإن كنت تطمحين الى عناية كاملة بشعرك خلال رمضان، سنقدم لك مجموعة من وصفات زيت جوز الهند، والتي ستوفر لك علاجاً مثالياً لمشاكل شعرك كافة.

وصفة زيت جوز الهند لعلاج تساقط الشعر

في وعاء على النار، ضعي 500 مليلتر من زيت جوز الهند و50 غراماً من عنب الثعلب المجفف (Indian Gooseberry)، وحين يبدأ المزيج بالغليان ارفعيه عن النار وضعيه جانباً الى أن يبرد. بعدها، ضعيه في زجاجة محكمة الإغلاق.

استخدمي هذا الزيت على شعرك مرة أسبوعياً في شكل دوري.



وصفة جوز الهند لتنعيم الشعر المجعد والجاف

في الخلاط الكهربائي، قومي بخلط كوب من حليب جوز الهند، ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، خمس قطرات من زيت اللافندر، ملعقتين كبيرتين من العسل، وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. من ثم، قسمي شعرك الى خصلات وادهنيها بخليط الزيوت هذا، مع الحرص على تمشيط شعرك جيداً، واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

وصفة جوز الهند لعلاج الشعر التالف والمتقصّف

في الخلاط الكهربائي، قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وبعض القطرات من إحدى الزيوت الأساسيّة المفضّلة لديكِ. وحين يصبح المزيج كالكريمة المنتفخة، اغسلي شعرك على الطريقة المعتادة وطبقي القليل من هذا المزيج عليه واتركيه لمدة نصف ساعة. من ثم، اشطفي شعرك جيداً بالمياه الدافئة.

وصفة جوز الهند لتحفيز نموّ الشعر

امزجي أربعة أكواب من المياه مع أربع ملاعق كبيرة من بيكربونات الصودا. استمري في التحريك الى أن تذوب البيكربونات. من ثم، أضيفي الى المزيج نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وضعيه في زجاجة محكمة الإغلاق بعد رجّها جيداً. وعند الاستحمام، ضعي القليل من هذا المزيج على فروة رأسك ودلكيها لمدة خمس دقائق. بعدها، شطفي شعرك بالمياه الباردة.

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