مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل الـMet Gala 2019... غرابة وجنون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 07:42 مساءً - سيطرت الغرابة والجنون على العديد من إطلالات النجمات في حفل الـMet Gala 2019، حيث اعتمدت النجمات تسريحات شعر وأساليب مكياج خارجة عن المألوف، والتي أتت متماشية مع موضوع الحفل لهذه السنة، Camp، المستوحى من مقال Susan Sontag بعنوان Notes on Camp.

سنقدم لك في ما يلي أغرب مكياجات وتسريحات شعر النجمات في حفل الـ Met Gala لهذه السنة.



Lupita Nyong'o

خطفت النجمة Lupita Nyong'o الأنظار في حفل الـMet Gala 2019، حيث اعتمدت مكياج عيون براقاً ارتكز على ثلاثة ألوان من ظلال العيون، التي غطت كامل منطقة فوق العين وحتى الحواجب، إضافة الى أحمر الشفاه الداكن مع لمسة لامعة. كذلك، اعتمدت تسريحة شعر ضخمة مزينة بأكسسوارات ذهبية ذات حجم لافت.



Cara Delevingne

على رغم أن النجمة Cara Delevingne اعتمدت مكياجاً ناعماً، إلا أن اللافت في إطلالتها كان الشريط البرتقالي الذي امتد من الأذنين مروراً بالخدين والأنف. وقد اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة، المزينة بأكسسوار ضخم جداً سيطرت عليه الألوان والقطع الغريبة.



جنيفر لوبيز

النجمة جنيفر لوبيز بدورها، اعتمدت مكياج عيون بلون اللافندر، والذي يعد إحدى أبرز صيحات المكياج الرائجة حالياً، وقد تميز بالرموش الاصطناعية الطويلة جداً. كما اعتمدت أكسسوار شعر فضياً مزيناً بحبيبات الخرز البراقة.



ليلي كولينز

النجمة ليلي كولينز Lily Collins من جانبها، اعتمدت مكياج عيون بنفسجياً داكناً، تميز بالأيلاينر الأسود الذي حدد العين بطريقة جذابة جداً، والرموش الكثيفة جداً والطويلة. وقد لفتت الانتباه بشكل خاص بتسريحة شعرها الضخمة جداً والمزينة ببوندانا أبيض وورود على شكل فراشات.

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