فيديو| كيف تتصرف المرأة عند إلحاح زوجها على الجماع بنهار رمضان؟.. "كريمة" يجيب

أجاب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن تساؤل لسيدة بشأن ما يجب فعله عند طلب زوجها مباشرة العلاقة الجنسية في نهار رمضان، وإمكانية تقبيله لها.

وقال "كريمة"، إن النبي كان يقبل بعض أزواجه على سبيل الرحمة والمودة وليست الشهوة، كما يسيئ البعض فهم السيرة النبوية، مضيفًا أنه يجب على السائلة عدم قبول طلب زواجها بالجماع بها، مستشهدًا بالحديث النبوي: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

وطالب السائلة بالانفصال عن زوجها والبُعد عنه عن إلحاحه في الجماع بها، متابعًا: "لو الزوج مستهتر لا يقيم وزنًا لحدود الله، ننصح السائلة ألا تستجيب له، وتجاهده"، فضلًا عن ابتعادها عما يثير مشاعر الرجل الشهوانية.

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله عن التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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