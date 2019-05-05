بعد زواج وخطوبة ابنتيها في 20 يوما.. مواقف مثيرة جمعت بين علا غانم ونجلتيها

في أقل من شهر، احتفلت الفنانة علا غانم، بخطوبة وزواج ابنتيها الاثنتين، فبعدما خُطبت كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة، الشهر الماضي، احتفلت "علا" بزواج ابنتها الثانية، فريدة الدفراوي، مساء أمس، حيث نشرت صورتين من الحفل عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ابنة "علا" في إحدى الصورتين خلال حفل عقد قرانها إحداهما رفقة المأذون والعريس، وعلقت عليها الفنانة قائلة: "ابنتي تتزوج"، فيما علقت على الصورة الأخرى قائلة: "ابنتي هي العروس الرائعة".

ودائمًا ما تحرص "غانم" على نشر لحظاتها مع ابنتيها الاثنتين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُعربة عن أنها تشعر دائمًا، بكونهما صديقتيها، خاصة أنها أنجبتهما في عُمر الـ17 عاما، من زوجها الأول، وليد الدفراوي.

وكانت الفنانة صرحت من قبل خلال لقائها مع الفنانة رزان مغربي، بأنها تشتاق دائمًا لهما خاصة أنهما متواجدان بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلة: "بيوحشوني لكن دي حياتهم ومسيرهم كانوا هيسيبوني".

ويرصد "هُن" مواقف جدلية جمعت بين علا وبناتها، قبل أن يودعن "حياة العزوبية":

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ملهى ليلي:

انتشرت للفنانة علا غانم، وبناتها، منذ عامين إحدى الصور، خلال سهرتهن بملهى ليلي، وهن يتناولن بعض المشروبات، الأمر الذي أثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لتقوم الفنانة بالرد على منتقديها، خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب قائلة: "اللي انتقدوا بناتي ناس مرضى، مكتوب عليهم الشقى وعدم الرضا وعدم السعادة".

مضيفة: "أنا عايشة بحرية كاملة مش بيشغلني أي حد، وبناتي ناجحين".

إطلالة بالمايوهات:

إطلالة أخرى جمعت الفنانة بابنتيها، في 2017، أثارت الجدل حولهن، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لهن، أثناء قضائهن لإجازتهن في الساحل الشمالي.

وظهرت "علا" وابنتيها في الصورة بمايوهات جريئة، بحسب وصف الرواد حينها.

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