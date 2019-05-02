أفضل أنواع الكونسيلر المقاومة للماء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 07:44 مساءً - ليس هناك من موقف أكثر إحراجاً من مكياج سائل على الوجه، خاصة خلال فصل الصيف عندما تشتد الحرارة وتصبح البشرة جاهزة أكثر لإفراز الدهون. إلا أن العلامات التجارية استدركت هذه المشكلة من خلال إطلاق مجموعات من مستحضرات التجميل المقاومة للماء والتي تكون ثابتة على البشرة بشكل قويّ. ومن هذه المستحضرات يأتي الكونسيلر بتركيبته المقاومة للسيلان ليخفي الهالات السوداء من محيط عينيكِ ويمنحها مظهراً مشرقاً طيلة النهار.



إليكِ أفضل أنواع الكونسيلر المقاومة للسيلان والتي قدّمتها العلامات التجارية ضمن مجموعاتها الغنيّة من المكياج.



Urban Decay All Nighter Waterproof Full-Coverage Concealer

بتركيبة مقاومة للسيلان، يمنح تغطية كاملة، غير لامعة، لمحيط العينين فيخفي الهالات السوداء وآثار الإرهاق عنهما.





Nyx Gotcha Covered Concealer

بتركيبة الكريم الغنية بزيت جوز الهند، يضفي هذا الكونسيلر لمسة مشرقة على ملامح وجهكِ تبقى طيلة النهار.





Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer

بتركيبة خفيفة وناعمة، يخفي عيوب البشرة دون أن يجعلها تبدو لامعة، كما أنه يحتوي على مزيد من البودرة التي تخفف من ظهور الخطوط الدقيقة وهو ذات تأثير طويل الأمد.





Bobbi Brown Instant Full Cover Concealer

يمنح هذا الكونسيلر محيط عينيكِ تغطية كاملة ويخفي أعراض التعب من هالات سوداء وانتفاخ وحتى الخطوط الدقيقة. كما أنه بتركيبته الغنيّة يزيد من نعومة البشرة.

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Dior Diorskin Forever Undercover Concealer

ذات تركيبة مرطّبة ومغذية، يمكن استخدامه لمنطقة محيط العينين ولإخفاء الشوائب الظاهرة على سطح البشرة. وهو يمنحكِ لوناً متجانساً غير لامع.





Lancôme Effacernes Waterproof Protective Undereye Concealer

يمنحكِ هذا الكونسيلر مظهراً طبيعياً، يغطي الشوائب والهالات السوداء دون أن يحدث طبقة كثيفة على الوجه أو لامعة.

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