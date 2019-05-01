بالصور| من هي بيني موردونت وزيرة دفاع بريطانيا الجديدة؟

ربما هي ليست السيدة الأولى التي تتقلد منصب وزير الدفاع في دولة ما، ولكنها بذلك تسجل اسمها كأول سيدة تتقلد المنصب في بريطانيا، حيث أعلنت منذ قليل وزيرا للدفاع بعد جافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني، الذي قد أقيل على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي، وجاءت الإقالة بعد تحقيق حول تسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي البريطاني.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن بيني موردونت:

- ولدت في يوم 3 مارس 1973، تبلغ من العمر 46 عاما.

- اسمها بالكامل هو بينيلوبي ماري موردون.

- تلقت تعليمها في أكاديمية أوكلاند الكاثوليكية الرومانية.

- ودرست بيني الدراما في مدرسة مسرح فيكتوريلاند.

- هي ابنة أحد جنود المظلات في الجيش البريطاني.

- سميت بيني على اسم الفرقاطة HMS Penelope من فئة Leander.

- توفيت والدتها بسرطان الثدي بينما كانت تبلغ من العمر 15 عاما فقط.

- تخرجت بيني من جامعة ريدينج مع درجة البكالوريوس في الفلسفة في عام 1995.

- هي أول عضو في أسرتها تلتحق بالجامعة.

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- خلال وزارة جون ميجور، كانت بيني رئيسة الشباب للحزب المحافظ.

- عملت كرئيسة للصحافة الأجنبية لفترة قصيرة في حملة جورج دبليو بوش الرئاسية.

- كانت بيني عصوة في البرلمان البريطاني عن بورتسموث نورث منذ العام 2010.

- تقلدت موردونت منصب وزير التنمية الدولية من 2017 وحتى 2019، قبل أن تصبح وزيرة للدفاع.

- قبل أن تكون وزيرة كانت ماري هي زيرة دولة للقوات المسلحة في وزارة الدفاع خلال عام 2015، وكانت أول امرأة تتقلد هذا المنصب.

- عملت موردونت في حكومة مايو في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية.

- عملت كذلك في مجال الأعمال والاتصالات.

- تعتبر الوحيدة في البرلمان البريطاني ضمن قوات الاحتياط البحرية الأمريكية.

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