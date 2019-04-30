ماذا في حقيبة مكياج بلايك لايفلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 07:40 مساءً - لا أحد ينكر تميّز إطلالات النجمة بلايك لايفلي وجمالها الفاتن. فهي من النجمات العالميات اللواتي يمتعن بحضور لافت وذوق رفيع في إظهار أناقتها سواء من حيث اختيار الأزياء أو تسريحات الشعر أو أسلوب المكياج. وكثيرات هن الفتيات اللواتي يرغبن في الحصول على إطلالات مشابهة لإطلالة بلايك لا سيما مكياجها الذي يكون دائماً بمنتهى التألق والإشراق.

ولأنها تعي تماماً أن فضول معجباتها للتعرّف على مستحضرات التجميل التي تظهرها بهذه الجاذبية كبير، عرضت بلايك لايفلي على حسابها الخاصة على تطبيق انستقرام صوراً لهذه المستحضرات.



تُعتبر علامة شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury من أكثر العلامات التجارية التي تعشقها بلايك لايفلي والتي تختار منها مستحضرات عدّة أبرزها أحمر شفاه غلوس CHARLOTTE TILBURY Lip Lustre Luxe Colour بلونه الوردي الذي يناسب ملامح وجهها كثيراً.





ومن العلامة نفسها تختار بلايك كريم أساس Lignt Wonder Foundation SPF 15 ذات التركيبة الناعمة والذي يمنحها بشرة بلون موحّد وجذاب دون أن يُشكّل طبقة سميكة على وجهها. وهو يحتوي على نسبة حماية خفيفة ولكنها جيّدة نسبة إلى مستحضر تجميل.





ومن المستحضرات التي لا تتخلى عنها بلايك والتي تمنح بشرتها مظهراً مشرقاً، هايلايتر Giorgio Armani Fluid Sheer باللون الزهري والذي يعمل على إضفاء لمسة مضيئة إلى مكياجها. هذا المستحضر يمكن استخدامه تحت كريم الأساس أو يمكن مزجهما معاً للحصول على كريم واحد يزيد من جاذبية البشرة.

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ولماسكارا Diorshow من ديور تأثير خاص في مكياج بلايك حيث أنها لا تستغني عنها لإبراز جمال عينيها وتعتبرها السرّ وراء جاذبيتهما. تستخدم بلايك هذه الماسكرا مع مكياج عينيها الدخاني أو حتى مع المكياج الناعم لتزيد من طول رموشها وكثافتها.





شاهدي بالصور المرفقة أبرز مستحضرات التجميل التي تحتويها حقيبة بلايك لايفلي والتي تقف سراً وراء جمال مكياجها.

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