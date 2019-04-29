"شلة الصحاب".. رانيا يوسف بصحبة مني زكي وأحمد السعدني على شواطئ الجونة

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها، خلال قضائها إجازة شم النسيم بأحد الشواطئ، بصحبة عدد من أصدقائها الفنانين.

وظهر معها في الصورة التي تم التقاطها على البحر، عدد من الفنانين بينهم الفنانة منى زكي، والإعلامية إنجي علي، والفنان أحمد السعدني، والسيناريست تامر حبيب، ومن المرجح أن تكون هذه الصورة في مدينة الجونة.

ومن الغريب أن الفنانة رانيا يوسف، أغلقت تعليقات متابعيها على هذه الصورة التي جمعتها بأصدقائها من الوسط الفني.

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وكانت رانيا يوسف حضرت حفل المطرب عمرو دياب، الذي أقيم منذ يومين بمدينة الجونة، حيث نشرت الفنانة رانيا يوسف، وقتها، مقطع فيديو من الحفل الغنائي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكانت اندمجت في وصلة رقص وغناء بصحبة الفنانة غادة عادل، والسيناريست تامر حبيب والفنان أحمد السعدني، وعلقت عليه: "حفل رائع، مع أصدقاء رائعين، النجم الكبير عمرو دياب".

كما أنه في صباح اليوم، هنأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بمناسبة شم النسيم، حيث نشرت مجموعة صور لها بإطلالة صيفية جريئة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام.

وأطلت "رانيا" بـ"هوت شوت" و"توب استومك" مكشوف البطن، وتميزت أزياؤها بأنها منقوشة، وتجمع بين الأبيض والأسود والرمادي، بالإضافة إلى نظارة شمسية مصممة بنمط عين القطة، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، خلال وقوفها على أحد الشواطئ.

وأرفقت الفنانة 4 صور لها بالإطلالة نفسها، معلقة عليها باللغة الإنجليزية: "عيد شم نسيم سعيد"، كما نشرت فيديو لها تهنئ جمهورها بأعياد الربيع على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

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