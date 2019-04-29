بالفيديو والصور| رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في شم النسيم.. "داخلين على رمضان"

اختارت الفنانة رانيا يوسف، تهنئة جمهورها بمناسبة شم النسيم، بنشر مجموعة صور لها بإطلالة صيفية جريئة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام.

وأطلت "رانيا" بـ"هوت شوت" و"توب استومك" مكشوف البطن، وتميزت أزيائها بأنها منقوش، وتجمع بين الأبيض والأسود والرمادي، بالإضافة إلى نظارة شمسية مصممة بنمط عين القطة، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، خلال وقوفها على احد الشواطئ.

وأرفقت الفنانة 4 صور لها بالإطلالة نفسها، معلقة عليهم باللغة الإنجليزية: "عيد شم نسيم سعيد"، كما نشرت فيديو لها تهنئ جمهورها بأعياد الربيع على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ولقيت المواد المصورة تفاعل واسع بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، التي تجاوزت الـ1600 إعجاب خلال 30 ثانية، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "انتي لما لقيتي أنظار الناس التفتت ليك وتعليقاتهم سواء بالنقد أو التأييد، بدأتي تركزي على اللبس العريان"، و"احنا داخلين على رمضان"، و "مترجعيش تقولي بطانة، والمفروض ينبهني".

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وتأتي تلك الصورة، عقب أثارت الفنانة الجدل عدة مرات بسبب إطلالاتها، خلال الفعاليات الفنية وجلسات التصوير، أبرزها عندما ظهرت بفستان شفاف يظهر أجزاء حساسة من جسدها، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف ظهرت بإطلالة جديدة في مسلسل "مملكة إبليس"، حيث نشرت أحدث صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور إنستجرام، وهي ترتدي الحجاب، ما أثار ضجة واسعة في ذلك الوقت.

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