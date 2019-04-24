بالفيديو| رانيا يوسف تستعرض رشاقتها في الجيم

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو جديد، داخل إحدى الصالات الرياضية، وهي تستعرض رشاقتها خلال ممارسة تمرينات الضغط، ورفع الأوزان. وظهرت الفنانة بإطلالة "كاجوال" سوداء، كشفت عن رشاقتها، مع تسريحة شعر "ضفيرة"، ومكياج بسيط. Advertisements وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع، الذي حقق نحو 305.000 مشاهدة، على رأسهم الفنان محمود العسيلي، الذي دعمها من خلال التعليق ببعض الوجوه التعبيرية. ​

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