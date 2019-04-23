زيت فيتامين اي لبشرة خالية من العيوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 أبريل 2019 01:38 مساءً - تحتاج كلّ امرأة، وخاصة مع اقترابها من سن الثلاثين، إلى عناية دقيقة ببشرتها عبر استخدامها فيتامين اي ، نظرا لما تتعرض له من اضطرابات ومشاكل داخلية وخارجية تبدأ بالضغوط النفسية ولا تنتهي بالتلوث وأشعة الشمس ، وقد تكون هذه العوامل سبباً في ظهور التجاعيد والخطوط مع مرور الزمن.

غسول وجه زيت "العصفر" المضاد للأكسدة





أولى خطوات العناية بالبشرة استخدام المستحضرات والعلاجات التي يجب مدّ البشرة بها من زيوت وفيتامينات وغير ذلك.. من بين هذه الزيوت زيت فيتامين اي الذي يلعب دوراً فعّالاً في تجديد حيويّة جميع أنواع البشرة، يدخل في جميع المنتجات التجميليّة والماكياج لفاعليّته في الحفاظ على البشرة والجلد، ويعدّ صيدليّة متكاملة للبشرة المرهقة الكثيرة العيوب عند الالتزام بفترة علاج مناسبة.

تناولي الفيتامينات من مصادرها الطبيعية لصحة أفضل



للبشرة الجافّة



يساعد زيت فيتامين اي على ترطيب البشرة الجافّة، وذلك من خلال المحافظة على الماء في الجلد وعلى توازن الزيت فيه. يتوفّر في زيت اللّوز، كما يمكن مزجه مع الفيتامينات العاديّة لمفعول سحريّ.



فيتامين اي يحدّ من التجاعيد :

تبدأ علامات الشيخوخة بالظهور عند بعض النساء في وقت مبكر، وهذا الأمر يعود لأسباب مختلفة، لذا من الضروريّ استخدام زيت فيتامين E من أجل زيادة مرونة الجلد وتجديد البشرة لتظهري أصغر سنّاً وجمالاً ممّا أنتِ عليه.



فيتامين اي ساعد على تفتيح البقع

يساعد زيت فيتامين اي على تفتيح لون البشرة البنيّة ويساهم في القضاء على الندبات في الوجه.

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لمعالجة حروق الشمس

يمكن معالجة حروق الشمس من خلال زيت فيتامين E، لأنّه يذوب ببطء على الجلد ويساعد في تخفيف الألم الذي ينجم عن هذه الحروق، كما يمكن استخدامه كإجراء وقائيّ ضدّ أشعّة الشمس.



فيتامين اي لمعالجة الندبات:

يساعد في تلاشي الندوب سريعاً بسبب الحروق أو حبّ الشباب. يمكن تطبيق بضع قطرات منه على الندبة وإنْ كانت قديمة وباهتة أو لا تزال ماثلة، ويفرك بلطف بحركات دائريّة حتى يتوغّل الزيت عميقاً في الجلد.

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