تونر ملح البحر يخفي المسام الواسعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 أبريل 2019 01:38 مساءً - ملح البحر له عدد من الفوائد الجمالية، وكثيرًا ما يستخدم في العديد من وصفات طبيعية تعالج مشكلات جلدية، ويعود ذلك إلى أن ملح البحر له عدد من الخصائص المفيدة للبشرة، مثل: التطهير،التقشير، تقليص المسام الواسعة، وشد الجلد؛ خاصة بالنسبة لأولئك اللاتي يعانين من حب الشباب والبشرة الدهنية؛ فملح البحر له قدرة على الحد من إفراز الزيوت التي ينتجها الجلد.

وقدم خبراء العناية بالبشرة طريقة بسيطة لاستخدام ملح البحر كجزء من الروتين اليومي؛ حيث قُدم هذه المرة كمستحضر طبيعي يلعب دور التونر، ولكن بخصائص ربما تكون أقوى من أي منتج متوافر في الأسواق؛ حيث يعدكِ تونر ملح البحر بالتحكم في إفراز الزيوت، يقلص حجم المسام، ويقشر خلايا الجلد الميتة، يمنح البشرة نعومة وتوهجًا.



مكونات:

1 ملعقة صغيرة ملح البحر.

1 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

2 كوب مياه مفلترة.

طريقة تجهيز التونر:

في وعاء متوسط الحجم، تُخلط جميع المكونات حتى تمتزج جيدًا، استمري في التقليب لمدة دقيقة أو اثنتين حتى يذوب ملح البحر في الماء تمامًا.

صُبي المحلول السابق تحضيره في زجاجة نظيفة، ويُفضل أن تكون مزودة ببخاخ، ويجب أن يُرج جيدًا قبل كل استخدام كل يوم.

يُنصح بتوزيع هذا التونر يوميًا على بشرة نظيفة تمامًا، ومن الأفضل أن يطبق قبل النوم؛ حتى تستفيد البشرة من كل خصائصه بالكامل، ولا تحتاج البشرة لإزالة التونر لأنها تمتصه بالكامل.

فوائد تونر ملح البحر:

1- تقليص المسام الواسعة.

2- يحد من إفراز الزيوت الطبيعية.

3- يوازن درجة حموضة البشرة.



4- يُفتح البشرة.

5- يزيل البقع الداكنة الناتجة عن التعرض للشمس.

6- يؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

7- يمنح البشرة توهجًا طبعيًا.

8- يحمي البشرة من ظهور حب الشباب.

لا يُنصح باستخدام هذا التونر في الصباح إذا كنتِ ستتعرضين لأشعة الشمس؛ حتى لا يتعرض الوجه للالتهاب، كما يُنصح بضرورة تجربة التونر على منطقة صغيرة بالبشرة قبل توزيعه على الوجه بالكامل؛ لأن هناك بعض النساء يعانين من حساسية البشرة، التي قد تلتهب باستخدام مكونات حمضية مثل: الخل والملح.

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