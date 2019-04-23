كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 أبريل 2019 01:38 مساءً - ترطيب الشعر الجاف ، علاج تبحث عنه معظم الفتيات، خاصة المحجبات، نظرا لمشكلة تساقط الشعر وجفافه، ما يتطلب اهتماماً خاصاً لـ ترطيب الشعر الجاف والتخلص من خشونته.

في هذا السياق، ننصحك بماسك الالوفيرا ترطيب الشعر الجاف نظراً لما تحتويه هذه النبتة من فوائد مغذية للشعر. فما عليك سوى تطبيقه من وقت لآخر لكي تنعمي بشعر صحي.

خلطة لترطيب الشعر الجاف من حرارة الصيف العالية



ماسك الألوفيرا لـ ترطيب الشعر الجاف :

- أربع ملاعق من جل الألوفيرا.

- ملعقتين من زيت جوز الهند.

- ثلاث ملاعق من الزبادي.



طريقة التطبيق:

امزجي المكونات جميعها، وافرديها على شعرك لمدة طويلة من الوقت، ثم اشطفيه جيداً بالماء.

خلطات ترطيب الشعر :الالوفيرا لصحة شعر المحجبات





طريقة أخرى رائعة:

امزجي ملعقتين من زيت الخروع بنصف كوب من جل الصبار الالوفيرا وملعقتين من مسحوق الحلبة وملعقة من مسحوق الريحان. طبّقي الخلطه على شعرك قبل الذهاب إلى النوم، واتركيها حتى الصباح، أو ببساطة ضعي القليل من عصير الألوفيرا على شعرك واتركيه لبضع دقائق قبل غسله.

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الماء

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الماء هو المرطّب الأساسيّ للشعر الجافّ، ولكن لا يمكن تركه مبتلّاً طوال الوقت، كما أنّه وبعد أن يجفّ يحتاج إلى ترطيب بأساليب أخرى.



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الزيوت الطبيعيّة

من أفضل العلاجات التي يمكن تقديمها للشعرالجافّ أقنعة الزيوت الطبيعيّة، خاصّة منها الزيوت النفّاذة، مثل زيت الزيتون، زيت اللّوز الحلو، زيت الجوجوبا، زيت السمسم، زيت جوز الهند وزبدة الشيا الغنيّة بفيتامين E ،A وB7 الذي يعرف بالبيوتين Biotin، حيث تعمل هذه الدهون الطبيعيّة على ضخّ الشعر بنسب عالية جدّاً من الترطيب.

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