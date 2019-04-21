بعد قصة خلافهما.. 13 معلومة عن ندى محمود زوجة علي ربيع

أصبحت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "انستجرام" عن رغبة "ربيع" في الانفصال عنها بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

وقالت ندا يف منشورها على "انستجرام": "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

ورصد "هُن"، أبرز المعلومات عن ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، في السطور التالية.

1- ولدت ندى في 25 أبريل عام 1996، وتبلغ من العمر 23عامًا.

2- والدها رجل الأعمال محمود السباعي.

3- درست في جامعة "مصر للعلوم والتكنولوجيا" بمدينة السادس من أكتوبر.

4- راقصة بالية محترفة في دار الأوبرا، حيث نشأت بينها وبين "ربيع" قصة حب كبيرة.

5- تعرف عليها "ربيع" ووقع في غرامها لأول مرة أثناء تقديمها أحد عروض البالية.

6- أُقيمت حفلة خطبتهما وسط تكتم شديد من الطرفين في منزل والدها، في 30 مايو عام 2015.

7- تزوجت علي ربيع في 20 سبتمبر عام 2015، وهي لم تتخطى عامها العشرين، وأُقيم حفل زفافهما في فندق" هيلتون"، بمدينة السادس من أكتوبر.

8- رُزقت بطفلتها الأولى" مليكة" عام 2018.

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9- رسمت ندى "تاتو" على ساعدها يحمل اسم زوجها "علي".

10- كانت تعتاد نشر صور لها مع حماتها والدة الفنان علي ربيع، عبر مواقع التواصل الإجتماعي

11- أعلنت أول أمس نشوب خلافات بينها وبين علي ربيع نتج عنها قيامه بطردها هي وابنتهم" مليكة" من منزلهم بسبب والدته

12- حذفت ندى جميع صورها التي كانت تجمعها بربيع ووالدته، من حسابها الشخصي عبر"إنستجرام".

13- تركها علي ربيع قبل عيد ميلادها بأيام قليلة.

وكانت والدة ندى أدلت بتصريحات لـ"هُنّ"، قائلة: "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها من 20 يوم في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوهالها".

وعن قرار الانفصال، قالت: "علي النهارده بلغنا إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني".

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