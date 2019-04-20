بالصور والفيديو| رانيا يوسف تدلي بصوتها في الاستحقاق الدستوري بملابس "الجيم"

شاركت الفنانة رانيا يوسف في الاستحقاق الدستوري، إذ أدلت صوتها في لجنتها بالزمالك، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ولفتت رانيا الأنظار بـ"إطلالتها الرياضية".

ارتدت رانيا "ترنينج" رياضي من ماركة أديداس، من اللون الأزرق في أسود، وهي ذات الملابس التي ظهرت بها رانيا في "الجيم"، إذ شاركت جمهورها بصور وفيديوهات على "إنستجرام" من الجيم.

وقبل يومين نشرت رانيا فيديو وهي تلعب "عجلة"، وارتدت ذات البنطلون و"توب" من اللون ذاته، أظهر جزءا من ظهرها وبطنها وعليه علامة ماركة الرياضة الشهيرة "أديداس"، لتظهر اليوم بذات الملابس ولكن عليها "سويت شيرت" كاملا.

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يذكر أن رانيا يوسف، اعتدات مشاركة جمهورها بصور وفيديوهات من حياتها اليومية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما دشنت برنامجا جديدا تتحدث فيه عن حياتها الشخصية على موقع "يوتيوب"، ويحمل اسم more about Rania أو "المزيد عن رانيا".

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

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