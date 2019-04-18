شاركت المطربة اللبنانية يارا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فرحتها باستقبال مولود جديد لشقيقتها. ونشرت يارا عبر حسابها، صورتها وهي تحمل الرضيع، معلقة عليه: "حبيب خالتو.. يقبرني شكلك جنني والله.. بليز قولوا ما شاء الله.. ربنا يحميك". Advertisements واستقبلت المطربة اللبنانية تعليقات كثير من متابعيها الذين أبدو سعادتهم بالمولود الجديد: "يا نظراته إليك" "يحميكم ربي" "ما شاء الله تبارك الرحمن". وكانت يارا، نشرت منذ يومين، صورتها وهي مرتدية "تي شيرت" برشلونة من داخل استاد "كامب نو"، أثناء مباراته مع مانشستر يونايتد، والتي فاز خلالها بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا، ليتأهل لدور نصف النهائي. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر يارا تنشر صورتها مع رضيع شقيقتها: "قولوا ما شاء الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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