العطور الخضراء أفضل خيار لفصل الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 أبريل 2019 05:48 مساءً - تنقسم روائح العطور إلى فئات متنوّعة منها فئة العطور الزهرية والعطور الخشبية والعطور الشرقية وغيرها. ونحن اليوم سنسلّط الضوء على العطور الخضراء والتي تناسب فصل الصيف وأجوائه الحارة بامتياز.

تغلب على العطور الخضراء المكوّنات العشبية المنعشة، كالأوراق الترابية والنباتية، وأوراق العشب والشاي ونجيل الهند. كما تدخل في تركيبتها الأزهار الطازجة وخلاصة الحمضيات العطرية والروائح الخشبية الخضراء.

في ما يأتي أبرز العطور الخضراء التي سجّلت نسبة مبيعات عالية منذ إطلاقها ولا تزال لغاية اليوم تحتلّ مراتب أولى في المبيعات.



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عطر CHANEL 19

أطلق عام 1971 وهو عطر زهري- عشبي مع مقدمة من زهر البرتقال والبرغاموت وروائح عشبية منعشة. أما قلب العطر فمؤلف من زهور السوسن والنرجس والورد وزنابق الوادي وقاعدته مكوّنة من خشب الصندل وطحالب البلوط وروائح الجلد.





عطر Miss Dior

تم إصداره عام 2017 وهو عطر تشيبر- زهري مع مقدمة من عطر الليمون اليوسفي والفلفل الوردي والبرتقال الأحمر والبرغاموت. أما قلب العطر فمؤلف من رائحة الورد الدمشقي وأوراق الياسمين وقاعدته من أخشاب الورد والباتشولي.

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عطر Safari Ralph Lauren

تم إصداره عام 1990 وهو عطر زهري- عشبي مع مقدمة من عطر البرتقال والكشمش الأسود واليوسفي والنرجس وأوراق القرفة الصينية. أما قلب العطر فمؤلفة من إكليل الجبل وبراعم البرتقال وجذور السوسن والياسمين الإيطالي وقاعدته غنيّة بخشب الصندل والعنبر والباتشولي وأخشاب الأرز.







عطر BVLGARI The Vert Eau Parfumée

تم إصداره عام 1992 وهو عطر حمضيات- أروماتيك مع مقدمة من عطر الكزبرة وبراعم البرتقال اليوسفي والبرغاموت أما قلب العطر من الياسمين وزنابق الوادي والورود البلغاري وقاعدته غنية بخشب الصندل والعنبر والمسك والشاي الأخضر وأخشاب الأرز.