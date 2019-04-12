بالصور| رانيا يوسف بـ"الخمار" في "حنية".. والجمهور: الحجاب ده ببطانة؟

حالة واسعة من الجدل، صاحبت ظهور الفنانة رانيا يوسف بحجاب يشبه الخمار، والتي نشرها المخرج أحمد خالد، عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام".

وظهرت "رانيا" بحجاب فاتح اللون طويل، خلال تجسديها شخصية "حنية" في عملها الفني الجديد "مملكة إبليس".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حققت مئات المشاركات والتعليقات، أبرزها: "أنتي يا بتلبسي أوي يا بتحرري أوي"، و"عقبال ما تتحجبي بجد"، و"الحجاب ده ببطانة ولا لا".

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وتأتي تلك الصورة، عقب أثارت الفنانة الجدل عدة مرات بسبب إطلالاتها، خلال الفعاليات الفنية وجلسات التصوير، حيث ظهرت بفستان شفاف يظهر أجزاء حساسة من جسدها، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

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