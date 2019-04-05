بالفيديو| رانيا يوسف: "غيرت لون شعري مرة واحدة.. وقصيته كاريه"

طرحت الفنانة رانيا يوسف، مساء أمس، حلقة جديدة من برنامجها "More about Rania"، الذي تكشف خلاله بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رانيا" في الحلقة الجديدة من داخل مركز التجميل الذي تعتاد الذهاب له مرتين أسبوعيًا، مشيرة إلى عاداتها التجميلية المفضلة فيما يخص شعرها.

وأوضحت أن التسريحة المفضلة لها هو الشعر ذو التموجات الواسعة، بالإضافة إلى الشعر المنسدل العادي، كونهما يمنحاها إطلالة طبيعية.

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وأشارت إلى تفضيلها الشعر الطويل على القصير، مؤكدة أنها قصته مرة واحدة "كاريه"، لكنها لم تتعرف على نفسها فيما بعد، وهي المرة التي أقدمت عليها بعد مرورها بتجربة شخصية صعبة، جعلتها ترغب في التجديد، فيما لجأت لتغيير لون شعرها مرة واحدة أيضًا خارج مصر، لكنها تأكدت أن الأسود هو الأكثر تناسبًا معها.

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