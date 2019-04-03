تكريم سمية الخشاب في ملتقى المرأة السعودية الثالث

تغادر الفنانة سمية الخشاب القاهرة إلى السعودية، اليوم، للمشاركة في الدورة الثالثة لملتقى المرأة السعودية كضيف شرف، ومن المقرر تكريمها عن أعمالها الفنية.
وقالت سمية لـ"الوطن"، إنّها سعيدة بتكريمها في الملتقى، موجّهة الشكر لوزارة الإعلام السعودية وإدارة الملتقى، مؤكدة اعتزازها بعلاقتها بالشعب السعودي الشقيق.
وطرحت سمية مؤخرا فيديو كليب "بتستقوى"، الذي يناهض العنف ضد المرأة، وقابله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاستحسان، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر القناة الرسمية للخشاب على "يوتيوب".
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