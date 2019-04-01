بالصور| حقيقة "أفيش" رانيا يوسف في Game of thrones.. وناشطون: "كدبة إبريل"

جدل واسع، صاحَبَ نشر الفنانة رانيا يوسف، صورة، عبر حسابيها على فيس بوك و"إنستجرام"، وكأنها "أفيش" تظهر فيه ضمن أبطال للمسلسل الأمريكي الشهير Game of thrones.

وظهرت "يوسف" بزي أسود طويل، دون بطانة ظاهرة، وبفتحة طويلة من الأسفل، كما أنه غير منقوش، مرتدية معه "تاجا ذهبيا" كبير الحجم، خلال جلوسها على "كرسي" يشبه الذي ظهر في المسلسل الشهير، مستخدمة تقنية "فوتوشوب"، وتصدر الـ"أفيش" جملة "ملكة الظلام" أسفله "رانيا يوسف.. قريبا في Game of thrones الموسم 8".

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الصورة التي نشرتها رانيا يوسف، ترجع إلى جلسة تصوير أجرتها الفنانة، العام الماضي، حيث ظهرت بالفستان نفسه، ولكن باللون الأخضر، بالإضافة إلى التاج الذهبي، بعدسة المصور محمود عاشور، وذلك ضمن احتفالات الكريسماس في ديسمبر 2018، ما يرجِّح أنها استخدمت الـ"فوتو شوب"، لتغيير لون الفستان، ليتناسب مع طبيعة "أفيش" عن "ملكة الظلام".

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وتفاعل نشطاء موقعي التواصل المشار إليهما، مع المنشور، الذي حصد، خلال 60 دقيقة، آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، وكان أبرزها: "دي كدبة إبريل"، و"الكدبة التي يتمنى الجميع أن تصبح حقيقة"، و"أصلا الجزء الأخير اتصور كامل، وبيتعرض حاليا، هتروحي تعملي إيه".

وفي سياق متصل، لم تنشر الصحفة الرسمية للمسلسل الشهير أي معلومة حول مشاركة "يوسف"، ما يشير إلى انطباق وصف أحد متابعيها للصورة الـ(أفيش) التي نشرتها، بأنها "كدبة إبريل".

وسبق أن صرَّحت الفنانة رانيا يوسف، بأن أزمة فستانها الأخير المثير للجدل والذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، كشف لها من يحبها ويقف بجوارها، ومن يكذب عليها، إذ قالت: "الناس بتتعرف بالمواقف"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"، منذ عدة أشهر.

وخلال المداخلة ذاتها، مازَحَهَا "أديب": "مجالكيش أي عروض أجنبية طيب"، فردت ضاحكة: "فعلا.. جالي عرض وتعاقدت على تصوير فيلم أجنبي"، فعلَّق "أديب": "والله بجد.. طب والله بهزر، طب بالفستان ولا من غيره"، فأضافت: "أنا بتشرف إني مصرية، وربنا يعلم بالنوايا والقلوب".

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