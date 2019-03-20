رانيا يوسف تكشف عن مجموعتها "خمسة وخميسة"

كشفت مصممة الأزياء رانيا يوسف عن تقديمها لمجموعة جديدة من الأزياء، وقالت إن مجموعة "خمسة وخميسة" هي مجموعة متنوعة من الأزياء التي تم تصميمها يدويا فيحتوي على تصميمات مرسومة يدويا "بانتير" وهناك جزء من التصميمات احتوت على تطريزات يدوية بالاحجار الكريمة والخرز والفصوص والمعادن والاصداف؛ وهو تطريز يدوي بالكامل لا يوجد به شئ ملصق فالتطريز يدوي مشغول بخامات الاكسسوار حتى ان بعض القطع وزتها ثقيل بسبب التطريز".

وأضافت المصممة في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، أيضا استخدمت تقنية الباتشوورك في الشيلان والجاكيت والمونتو والبابطو ؛ وصممت مجموعة من الشيلان المميزة التي يمكن ارتداؤها اسكارف او شال في حالة ارتداء ملابس سادة".

وقالت "الحقيقة أنا استخدمت موتيفات جميعها مصرية جدًا واستخدمت "الكف" الذي يرمز للخمسة وخميسة واستخدمت موتيفة اخرى هي النخل والشجر والمرأة التي تحمل على رأسها الذلعه وبيوت النوبة بألوانها البديعه.

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وتابعت رانيا حديثها قائلة "هناك تصميم أطلقت عليه اسم الفلاحة وآخر الكف وهناك من أسميته الجمل، أيضًا هناك تصميم سميته النخلتين والدراويش والذي لاقى استحسان كبير".

وأوضحت رانيا يوسف أن المجموعة احتوت على 23 قطعة كل قطعة منه احتوت على تفاصيل كثيرة للغاية من تعب ومجهود، أيضًا صممت مجموعة من الفساتين المميزة الاي تظهر انوثة المرأة ورسمت عليها البغباء والماشروم والفستان يأخذ من اسبوعين لثلاثة اسابيع رسم.

وأكدت المصممة أن "فستان الورد البلدي الأسود حصل أيضًا على إعجاب كثيرون، وانا استخدمت مجموعة من الالوان خارج الصندوق".

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ويُذكر أن كل تفصيله في الرسم الباتشورك معمولة بمفردها مثلا الذلعة تم تصميمها بمفردها وطرحة الفلاحة وبعد ذلك تم دمجهم في شكل خلاب بالماكينة حتى يكون التقفيل عالي.

ولقتت إلى أن القماش قطن مصري 100% وطعمتها بالمنديل الصعيدي الصوف او المنديل الفلاحي، أيضا صممت مجموعة أخرى عبارة عن فيست شمواه مرسوم عليه من الظهر وتم احاطتها بالكامل بالخرز حتى تعطي تأثير ثلاثي الابعاد وصممت منه اطوال مختلفة ، ايضا صممت سالوبيت مختلف للغاية.

وقالت "كنت حريصة جدا في هذه المجموعة ان ارضي جميع الاذواق فالمجموعة صالحة للمحجبات والغير محجبات"، ولقد سميته "خمسة وخميسة" ليتناسب مع روح التصميمات والموتيفات والتطريزات المصرية الخالصة ؛ وتحديت من خلاله التطريزات الهندية لانني مقتنعة اننا في مصر نستطيع ان نقدم الافضل.

ولفتت إلى أنها استخدمت مجموعة من الاقمشة مثل الجبردين والستان والقطيفة الخفيفة والشمواه، وأن هذه المجموعة استغرقت خمسة شهور بالكامل ؛ والمساعدين لها كانوا قليلين جدًا ولكن الرسم والباتشوورك من تصميمها بمفردها وتحديت من خلاله نفسي وتحديت السوق والحمد لله حقق صدى كبير.

وأخيرًا قالت رانيا عن الجديد الذي تنوي تقديمه، أنها تنوي إطلاق خط انتاج جديد مخصص للشيلان بالإضافة إلى إطلاق براند جديد ستعلن عنه قريبا.

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