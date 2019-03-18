بالصور| بعد خطبتها.. محطات في حياة نجمة "البورنو" المعتزلة مايا خليفة

احتفالا بخطبتها، عادت مايا خليفة نجمة البورنو المعتزلة لتثير الجدل مرة أخرى أمس، حيث نشرت فرحتها بإعلان الخطوبة على طاهي سويدي، كما نشرت صورة لخاتم الخطوبة، حيث عرض عليها روبرت أنبديرج صاحب الـ26 عامًا، الزواج خلال عشاء رومانسيا في شيكاغو كما أوضح.

وكتبت ميا خليفة تعليقا على الصور، تقول بإنها أسعد إنسانة في العالم بتلك الخطبة، وتلك ليست المرة الأولى التي تثير فيها الجدل، وفيما يلي محطات في حياة نجمة البورنو المعتزلة:

- تبلغ ميا خليفة من العمر 25 عاما، حيث ولدت في عام 1993، وهي من أصول لبنانية مسلمة، وهو ما أثار الجدل حولها في البداية، حيث أدت مشاهد إباحية بالحجاب خلال تصوير أفلام البورنو.

- انتقلت وعائلتها إلى العيش في أمريكا عام 2000، وكانت تبلغ حينها من العمر 17 عاما.

- تعلمت في جامعة تكساس في إل باسو، حيث تخرجت في كلية التاريخ بدرجة بكالوريوس.

- وبدأت في تمثيل الأفلام الإباحية عام 2014، وهي ما أعطتها شهرة واسعة وخاصة في الشرق الأوسط، وقالت إنها لم تزاول تلك المهنة سوى لثلاثة أشهر فقط.

- موقع إباحي شهير أعلن أن "ميا" كانت الأكثر بحثا في موقعه، وخلال فترة وجيزة، كانت الأولى في هذا البحث.

- تزوجت عام 2011، من رجل أعمال أمريكي، وانفصلت عنه بعد 5 سنوات، وقالت إنه من ساعدها على دخول مجال أفلام البورنو.

- ظهرت ميا خليفة في أفلام بورنو عديدة، وما أكسبها شهرة واسعة هو ادائها لتلك الأفلام بالحجاب، ومنذ أن أصبح اسمها متداولا على الإنترنت، بدأت تبدي استغرابها من تلك الضجة، مؤكدة أن الأمر مثير للسخرية.

- تلقت ميا خليفة على إثر تمثيلها فيديوهات إباحية بالحجاب، تهديدات عدة من "داعش"، ما جعلها تتوقف وتعتزل تماما عن تمثيل تلك الأفلام.

- وفي رد فعل من عائلتها اللبانية التي هجرت إلى أمريكا قالت في بيان عنها، إنها تأسف عن تصرفاتها اللاأخلاقية: "إننا ربما ندفع ضريبة الاغتراب والبعد من الوطن، حيث أولادنا يندمجون في المجتمعات التي لا تشبه بيئتنا وتقاليدنا وعادتنا".

- اتجهت ميا خليفة بعد ذلك إلى تقديم البرامج الرياضية.

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- كان آخر ضجة أحدثتها ميا خليفة بظهورها بخاتم الخطوبة الماسي مؤخرا، معلنة ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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