أوكرانية تغتصب طفلها وتصور فعلتها لبيع المقاطع عبر الإنترنت

تجردت من مشاعر الأمومة فلا شيء تسعى ورائه سوى جمع المال، فما كان من سيدة أوكرانية إلا أن اغتصبت طفلها، صاحب الـ4 سنوات، بهدف بيع مقاطع الفيديو التي توثق الواقعة.

فالسيدة الأوكرانية، التي لم يتم الكشف بعد عن هويتها، تم اعتقالها في مدينة "فينيستا" بعد محاولتها بيع مقاطع فيديو وصور حميمية تجمعها بطفلها الصغير، عبر الإنترنت، مقابل 85 جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها، أن الأوكرانية صاحبة الـ26 عامًا، باعت ما يقارب 30 مقطع فيديو يوثق لعملية اغتصابها لطفلها، وحصلت على 2500 جنيه إسترليني.

وذكرت الأم المتهمة تفاصيل الواقعة الغريبة، في التحقيقات التي أجريت معها، حيث قالت بأن سيدة تواصلت معها عبر شبكة الإنترنت وعرضت عليها وظيفة تتطلب البحث على الإنترنت عن أطفال يشاركون في أفلام إباحية مقابل المال، ولابد أن يأتي تصوير الأطفال في منازلهم أثناء غياء آبائهم أو تدعوهم السيدة إلى منزلها.

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وتابعت السيدة الأوكرانية أن المرأة طلبت منها أيضًا البحث عن آباء لا يمانعون من مشاركة أطفالهم في الأفلام الإباحية مقابل المال، وفوجئت بعد ذلك بأن السيدة تعرض عليها بتجربة هذا الأمر مع ابنها.

وكشفت التقارير أيضًا، أن السيدة اغتصبت طفلها على مدار فترة طويلة، وجعلت من طفلها بطل أفلام إباحية، كما كانت تبيع مقاطع الفيديو لعملاء أجانب، وتتلقى 85 جنيهًا إسترلينيًّا مقابل المقطع الواحد.

ويذكر أن السيدة كانت تشارك سابقًا في أفلام إباحية للكبار، وتبيع مقاطع الفيديو أيضًا، قبل أن تحوّل طفلها ذو الـ4 أعوام، إلى نجم لهذه الأفلام.

وبعد أن تم القبض على الأم المتهمة التي ربما تواجه حكم بالسجن يصل إلى 10 أعوام لتورطها في جرائم جنسية متعددة، وأخذت السلطات الأوكرانية الطفل ووضعته تحت مسئوليتها.

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