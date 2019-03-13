رانيا يوسف تستمر في إثارة الجدل بنشر جلسة تصوير بإطلالة جريئة

استمرت الفنانة رانيا يوسف في نشر جلسات التصوير الجديدة والمثيرة الجدل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "يوسف"، مجموعة صور من جلستها الجديدة التي ظهرت فيها مرتدية فستانا شفافا مزينا برسومات "الجماجم"، والذي تميز أنه مزود بفتحة جانبية طويلة، تظهر بطانة قصيرة وسوداء، بعد يوم واحد من نشرها إحدى هذه الصور عبر "إنستجرام"، ما أثار انتقادات عديدة لجرأة الإطلالة.

ويأتي ذلك التصرف، عقب يومين، من نشر صورة لها مرتدية "جامبسوت" يتضمن "هوت شورت" لامعا، له حزام من الخصر، على جوارب شفافة، والذي صُمم من القماش نفسه، الذي صمم به فستان الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، والذي أثار جدلًا واسعًا، لكونه شفافا، ويكشف عن تفاصيل جسمها.

وكانت رانيا يوسف، طرحت مؤخرًا حلقة جديدة من برنامجها "More about Rania"، الذي تكشف خلاله بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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