بالصور| طالبات "الزقازيق" يتحدثن عن الحفل الذي آثار ضجة "فيسبوك"

ضجة كبيرة أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فور انتشار"فوتوسيشن" دفعة تخرج كلية تجارة الزقازيق عام 2019، والتي لقيت صدى كبيرًا من الرواد، مشيدين بالحفل الكرنفالي المليئ بالفرحة والسعادة، بتوديع الحياة الدراسية، وإنهاء فترة حياتهم الجامعية.

تناقلت الصفحات المختلفة الصور التي تم تصويرها في العين السخنة، بعدسة المصورة "سالي عطية"، وسط الرمال الذهبية والمياة الزرقاء، مبدين إعجابهم الشديد بالروح التي تُرجمت من خلال الصور.

"فرحة واندهاش شديد"، شعور ما بين الغرابة والدهشة، تملك على الطالبة "آلاء طلعت"، فور انتشار صورها هي وزملاءها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وذكرت أثناء حديثها لـ"هُن"، "اليوم كان حلو وقدرت الصور تعبر عن الفرحة اللي كنا فيها خلال اليوم".

وأضافت آلاء:"كان عندي شعور مختلط ما بين الفرحة، لإننا كنا مستنيين اليوم ده بفارغ الصبر من أول يوم دخلنا فيه الكلية، وشعور الحزن لإننا مش هنكون مع بعض تاني زي الأول، الكلية كانت صعبة بس الحمد لله قدرنا نتخطى كل ده، وبنفرح بتخرجنا".

"تي شيرت" أزرق، زينه وإيشارب باللون الأبيض والفوشيا"، الزي الذي وقع الإختيار عليه ليعبر عن الحالة التي عاشتها الطالبات، وذكرت الاء:" اختيار التيشرتات الفاتحة علشان يكون مناسب مع الجو والبحر والصور".

"قدرنا نفرح ونسعد كل واحد شاف الصور"، بهذه العبارة عبرت الطالبة"منه فتحي"، عن سعادتها بانتشار صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيقها نسبة رواج ومشاهدة كبيرة. وذكرت:" الرحلة كانت جميلة جدًا وحاجة مختلفة لإن محدش راح قبل كده الأغلب بيقتصر على الأماكن المحيطة بالزقازيق".

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وتابعت:"احنا مبسوطين إننا قدرنا نفرح الناس رغم زعلنا إننا خلاص هنسيب الكلية، والناس كلها حابة تعمل زينا، ويجربوا الفرحة اللي كنا فيها، احنا قدرنا ننقلهم إحساسنا ونوصلهم قد إيه كنا مبسوطين".

" رقص ولعب بالفوم والألوان"، كان الوضع المسيطر على الكرنفال الاحتفالي. وأضافت منة:" كلنا كنا مستمتعين جدًا من بداية اليوم من الساعة 7 وقت التجمع حتى نهاية اليوم، والرحلة كانت فيها روح حلوة جدًا".

وسط الإعجاب والإشادة بجمالهن إلأ أن هناك عدد من المستخدمين تناولوا كتابة التعليقات السلبية التي أثارت غضب الفتيات، وذكرت منه:"في ناس كانت بتقول تعليقات سخيفة، وإنهم معترضين على البنات اللي اتصورت واتريقوا علينا، ودي حاجة مكناش حابين نتعرض ليها".

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