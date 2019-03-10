التايور الشتوي من منصات عروض الأزياء إلى خزانة المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 07:34 مساءً - سيطرت موضة التايور لعقود طويلة على عالم الموضة، لم تتخلَّ عنها السيدات إلا بمطلع الألفينات، مع ظهور أزياء البوي فريند Boy Friend الرجالية، والصيحات الأكثر عملية، إلا أنّ كثيرًا من بيوت الأزياء العالمية مثل غوتشي Gucci بمجموعة شتاء 2018، وشانيل بمجموعة الأزياء الراقية لعام 2018-2019 ، أعادت هذه الصيحة من جديد، لتثبت المرأة أنّ اختياراتها الأنيقة لن تعيقها بالحياة العملية، بخاصة وأنّ التايور يُعتبر قطعة أنثوية من الدرجة الأولى.

وتباعًا لاحظنا أنّ مدونات الموضة المحجبات اخترن هذه القطعة بتحديد في كثير من اطلالاتهنّ اليومية، للوك كاجوال وأنثوي بالوقت نفسه، يعيد أجواء الزمن الجميل في الستينيات، وستايل الفتاة العملية بأيام التسعينيات.



التايور الصوف المستوحى من الستينيات

هذا الخيار سيكون لمناسباتكِ الكلاسيكية، يناسب كثيرًا من الصبايا، كاطلالة الفاشينيستا صوفيا جودسون، بالتايور بقماش البيري الشتوي، مع حزام الخصر، والتنورة عالية الخصر، اعتمديه مع حجاب كلاسيكي، سيناسبه أكثر لفة الحجاب التركي، أو السكارف المثلثي.





التايور الشتوي المخطط يزيدك طولًا

إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة عصرية وتمنحكِ طولًا كذلك، فاختاري التايور المخطط بالطول، كهذا الموديل من الفاشينيستا هاجرا، بألوان كلاسيكية داكنة، سيناسب كل أوقاتِك.





تطريزات أنيقة على التايور الشتوي

التطريزات على القطع أصبحت جزءًا أساسيًّا بعالم الموضة بالسنوات الأخيرة، فلم نستغرب بأن نجد تطريزات اللؤلؤ العاجي مثلًا مع الخرز، على التايور المخملي بالأبيض الثلجي من الفاشينيستا حنان تيهالي.





التايور بالبلوفر الطويل

التايور بتصميم البلوفر الطويل والتنورة عالية الخصر سيكون قطعة مزدوجة، بإمكانكِ أن ترتديه كتايور وتارة أخرى كـ بلوفر مع الجينز، وكأنكِ تمتلكين الكثير من القطع العصرية.

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