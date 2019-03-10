مدير مستشفى أبو قير العام يحذر من استخدام حقن الـ"clexane" للحوامل

حذر الدكتور أحمد قطب، مدير مستشفى أبو قير العام بالإسكندرية، اليوم، من استخدام حقن الـ"clexane" للحوامل والمرضى، والتي تستخدم لمنع تشكيل جلطات الدم داخل الأوعية الدموية.

وقال "قطب"، إن المستشفى تستقبل عدد من الحالات التي تعاني من تورم في الجلد نتيجة تناول الحقن، حيث أنه بعد الحصول على عدد معين من الجرعات، ينتج عنه تزرق في الجلد، وذلك نتيجة الجهل بكيفية الحصول على الحقنة ومكان وضعها، ويرجع ذلك إلى تسرب الهواء من داخل السرنجة المسبقة التحضير إلى الخارج، ناصحا بعدم التدليك بعد الإعطاء، وإذا حدث حك أو تدليك المنطقة يؤدي إلى حدوث نزيف موضعي للدم تحت الأنسجة.

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وأضاف "قطب"، لـ"الوطن"، أنه يجب تنظيف الموضع الذي تنوي الإعطاء الحقنة فيه، ثم ترك الجلد ليجف في الهواء، ثم ارخي عضلاتك الموجودة في المكان الذي ستأخذ فيه الحقنة، وعدم الضغط على المكبس لإخراج أي فقاعات هواء قبل الحقن.

وتابع أنه يجب إدخال الإبرة عموديا وليس جانبيا، ويمكن أن تكون عميقة في نسيج الجدار البطني، بالإضافة إلى أنه يجب الإمساك بطية الجلد في أثناء عملية الحقن، حيث أنه يجب إخراج الإبرة بطريقة عمودية كما أدخلتها، مشددا على عدم حك موضع الحقنة أو تدليكه.

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