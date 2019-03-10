بالصور| "فساتين مثيرة" وجلسات تصوير جريئة.. مواقف أثارت فيها رانيا يوسف الجدل

عادت الفنانة رانيا يوسف، لإثارة الجدل لدى جمهورها من جديد، حيث شاركت، بالأمس، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورتها خلال تواجدها بأحد المطاعم.

وظهرت "رانيا" مرتدية فستان قصير أسود لامع، بحزام من الخصر، كما أن جواربه الشفافة كشفت عن ساقيها، وعلقت على صورتها قائلة: "تعلم أن تستمتع بكل دقيقة من حياتك".

وشبه الكثير من رواد "التواصل الاجتماعي" بين هذه الإطلالة، والفستان المثير الذي ارتدته خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، والذي أحدث أزمة كبيرة دخلتها الفنانة رانيا يوسف، كما اتهمها البعض بنشر الرذيلة.

وعقب أزمة فستان مهرجان القاهرة السينمائي، ظهرت "رانيا" بإطلالات مختلفة أثارت الجدل أيضًا، بالإضافة إلى خضوعها لجلسات تصوير جريئة.

فستان حفل دير الجيست:

خلال حفل توزيع جوائز "الدير جيست" ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان باللون الذهبي، بأكمام ورابطة عنق، كما أنه مكشوف الساقين.

وخلال تواجد "رانيا" على السجادة الحمراء، حرصت على رفع الفستان لتكشف عن وجود "البطانة" الأمر الذي ربطه الكثيرون، بما وقع معها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وكان الفستان الذهبي من دار الأزياء الإيطالية Elisabetta Franchi، وهي ذات الدار التي حملت توقيع فستان "مهرجان القاهرة السينمائي".

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جلسة تصوير "بدون بطانة":

وفي وقت سابق، خضعت رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة بمناسبة الكريسماس، بعدسة المصور محمود عاشور.

وظهرت "رانيا" خلال جلسة التصوير، وهي مرتدية زي أشبه بالـ"روب" باللون الأخضر، برقبة مروحية، وفتحة أمامية طويلة كشفت عن ساقيها، كما ظهرت حافية القدمين.

وتألقت الفنانة بتاج ذهبي ضخم، يشبه تيجان الأمراء، مع شعر "ويفي" ومكياج "ترابي" بألوان النيود الهادئة.

جلسة تصوير من غير ملابس:

ومن داخل حمام السباحة، خضعت رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة بإطلالة جريئة، بعدسة المصور محمود عاشور.

فلم يظهر من "رانيا" سوى وجهها وكتفيها دون ملابس، في إطلالة شبه عارية، وعلقت عليها قائلة: "هوه ده التحدي الحقيقي، تحدي البرد".

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