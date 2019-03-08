بالفيديو| رانيا يوسف من داخل المطبخ: "بحب ألعب في الميا"

طرحت الفنانة رانيا يوسف، مساء أمس، حلقة جديدة من برنامجها "More about Rania"، الذي تكشف خلاله بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الحلقة الجديدة استكمالا للحلقة السابقة التي ظهرت خلالها من داخل مطبخ منزلها، لتشير إلى ارتباطها بالمكان الذي يمثل لها ربع المنزل، حيث تقضي أوقاتًا طويلة داخله بصحبة ابنتيها، للطبخ وتناول الطعام وابتكار أكلات جديدة.

وأوضحت "رانيا" أنها تتولى شراء مستلزمات المنزل بالكامل بنفسها، وتغسل الأطباق أيضًا فهي لا تجده عملا شاقًا كأخريات، متابعة: ""أنا بحب أغسل المواعين وألعب في الميا".

كما أشارت إلى "رانيا" إلى تفضيلها لـ"أكل البيت"، خصوصًا أنها تقضي ساعات طويلة في العمل.

وأكدت أنها لا تجبر ابنتيها على دخول المطبخ، لكنها علمتهما بعض الأطباق سهلة التحضير مثل: "الجيلي والكريم كراميل والمسقعة"، وتقول: "أنا بسيبهم يجربوا ويعكوا زي ما كنت بعمل وأنا صغيرة".

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