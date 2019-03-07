"ولاء" تقيم دعوى نفقة ضد والدها: "حارمني أنا وأمي من الأكل.. بيضيع فلوسه ع البيرة والحشيش"

أعوام من الحرمان المادي والعاطفي عاشتها "ولاء ع.، 16 عامًا، بسبب ما وصفته ببخل وجفاء والدها معها ومع والدتها، الأمر الذي دفعهما للتخطيط لإقامة دعوى نفقة في محكمة الأسرة حملت رقم 1966/2018.

مرض والدتها المفاجئ منذ 4 سنوات سبب لها صدمة نفسية عنيفة، تروي "ولاء" لـ"هن": "أمي عندها سرطان من 4 سنين وشالت صدرها ولحد دلوقت بتتعالج، أنا جيت المحكمة عشان أتابع مع المحامي قضية النفقة على أبويا عشان مبيصرفش علينا ولا عايزني أكمل تعليمي.. ولا بيأكلنا وهو ميسور الحال وأنا بنته الوحيدة لكنه بيشرب حشيش وبيرة في البيت كل يوم، ولما أطلب منه فلوس أجيب أكل بيضربني ويشتمني أنا وأمي بأبشع الألفاظ".

تضيف الشابة صاحبة الـ16 عامًا: "هربت منه أنا وأمي أكتر من مرة عند خالتي، عشان بنبقى جعانين ومعندناش فرش نتغطى بيه، لكنه مبيجبليش أي حاجة لحد ما منع خالتي تشوفنا ومبقاش حد يعملنا أي حاجة ولا يساعدنا.. من وقت للتاني الجيران بيجيبولنا أكل وحاجات".

اعتداء بالضرب والإهانة الشديدة على الأم وابنتها، توضح: "بنضرب أنا وأمي بالجزمة وبنسكت عشان محدش قادر عليه، ومعناش فلوس حتى نركب بيها توكتوك لحد المستشفى، بنروح جلسة الكيماوي مشي معندهوش أي رحمة".

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