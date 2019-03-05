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نشرت الفنانة هالة صدقي، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال استعداداتها للمشاركة في مهرجان شرم الشيخ.
"هالة" بدت نحيفة على عكس عادتها، فضلًا عن ارتداءها عدسات لاصقة، وتغير ملامح وجهها بسب "الكونتور"، وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور، متسائلين هل هي بالفعل الفنانة أم لا؟
وقال أحد الحسابات: "استحالة تكون هي"، بينما أضاف آخر:"ازاي دي هالة صدقي شكلها متغير جدًا".
في حين علقت الأخيرة ساخرة: "إحنا بس معناش فلوس".
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي بـ"نيولوك جديد" يحيّر الجمهور.. "إنتي هالة؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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