بالفيديو| رانيا يوسف من داخل المطبخ: "ست بيت شاطرة لو عندي مزاج"

طرحت الفنانة رانيا يوسف، مساء أمس، الحلقة الجديدة من برنامجها "More about Rania"، الذي تكشف خلاله بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الحلقة الجديدة من داخل مطبخ رانيا يوسف، خلال إعدادها لوجبة الغداء، التي اشتملت على الملوخية والأرز والباذنجان المخلل.

وأوضحت "رانيا" أنها تهوى الطبخ، لكن يتوقف إعدادها للأطعمة على توافر الوقت الكافي والمزاج الجيد، قائلة: "لما بيبقى عندي مزاج أبقى ست بيت شاطرة ببقى"، لكنها تجد صعوبة في إعداد بعض الأطعمة كأنواع المحشي المختلفة.

وأشارت إلى أن ابنتيها ياسمين ونانسي يفضلا تناول المأكولات التي تطهيها بالمنزل، لكنها تعوض انشغالها في العمل باصطحابهما وتناول الطعام معًا في أحد المطاعم.

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