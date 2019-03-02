نصائح للحصول على مكياج ناجح بعد سن الأربعين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مارس 2019 07:32 مساءً - ليس للجمال سنّ محدّدة ولا يمكن أن يقف العمر عائقاً أمامه. ولكن عند بلوغكِ سن الأربعين، تصبح بشرتكِ بحاجة إلى عناية أكثر مما كان الأمر عليه سابقاً، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض نسبة الكولاجين وفقدان البشرة مرونتها. ولأن هذا الأمر طبيعي ويرتبط بعوامل شيخوخة البشرة، لا بدّ من أن تتقني فنّ إبراز جمالكِ بأسلوب ذكي خاصة وأن مستحضرات التجميل من شأنها أن تظهر عيوب البشرة بشكل أوضح.

في ما يأتي بعض النصائح والحيل التي يمكنكِ اتباعها للحصول على مكياج ناجح ومشرق بعد سن الأربعين.

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1- برايمر مرطّب

هي الخطوة الأولى نحو مكياج ناجح. يعمل البرايمر على تحضير البشرة لاستقبال مستحضرات التجميل الأخرى، يمنحها ملمساً ناعماً ويخفي عيوبها سواء من تجاعيد صغيرة أو خطوط رفيعة أو مسام مفتوحة... ليأتي كريم الأساس فوقه ويمتد على البشرة بسلاسة وتجانس.

اخترنا لكِ Smashbox Photo Finish





2- كريم الأساس

مع التقدّم في السنّ، تصبح عملية اختيار كريم الأساس المناسب لبشرتك خطوة دقيقة وتحتاج إلى الكثير من التأني، لأن الاختيار الخاطئ سيجعل ملامح وجهك تبدو أكبر سناً. التركيبة الأنسب لبشرتك بعد سن الأربعين هي تلك التي تحتوي على عناصر مرطّبة، تجعل كريم الأساس يمتد على كامل البشرة دون أن يدخل في المسام أو الخطوط الرفيعة ويظهرها جلياً.

اخترنا لكِ Estee Lauder Perfectionist Youth-Infusion Makeup





3- الكونسيلير

كل ما تحتاجه البشرة بعد الأربعين هو مستحضر يمنحها مظهراً شاباً يخفي ملامح الإرهاق عنها. وبالنسبة إلى الكونسيلير فأنت بحاجة إلى خيار يخفي أعراض الشيخوخة والتعب عن عينيك، بتركيبة سائلة غير سميكة، وابتعدي عن الكونسيلر المضاد للماء لأنه سيزيد من جفاف محيط عينيك.

اخترنا لكِ Naked Skin Urban Decay





4- البلاش

يضيف هذا المستحضر السحري وهجاً وإشراقاً إلى ملامح وجهك، ويزيد من أنوثتها. اختاري البلاش بألوان دافئة، كاللون الزهري المائل إلى الخوخي هو خيار مناسب لمختلف ألوان البشرة، وابتعيد عن الألوان القويّة كالأحمر والبرتقالي مثلاً.

اخترنا لكِ NYX Rouge Cream Blush





5- مجموعة الحواجب

مع تقدمنا في السن، تصبح الحواجب أقل كثافة وتفقد شكلها الأساسي. وبالطبع، فإن الحاجبين لهما تأثير كبيرة على ملامح الوجه، وكلما كانا كثيفين، بدت ملامح الوجه أكثر شباباً. استخدمي قلم الحواجب أو البودرة لملء الفراغات في حاجبيك مع الحفاظ على شكلهما الطبيعي ودون المبالغة في رسمهما.

اخترنا لك Bobbi Brown Natural Brow Shaper&Hair Touch Up