بالصور| حليمة بولند تنشر جلسات علاجها في الأردن بـ"طين البحر الميت"

عادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لإثارة الجدل من جديد، وذلك بسبب أحدث ظهور لها في الأردن.

ونشرت "بولند" صور لها عبر حسابها الشخصي عبر تطبيق "سناب شات"، حيث ظهرت وهي تغطي جسدها بطين البحر الميت، في جلسة علاجية لبشرتها ليظهر جزء من جسدها عار وهو مغطي بالوحل العلاجي.

وأكدت الإعلامية الكويتية أن الوحل العلاجي في البحر الميت، مفيد في علاج البشرة.

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بينما تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للإعلامية الكويتية حليمة بولند، أظهر تغطية جسدها بطين البحر الميت، وحديثها عن تقضية وقت ممتع في الأردن، وأنها سوف ترتدي ملابسها استعدادًا للذهاب إلى المطار ومغادرة الأردن.

ووكانت حليمة بولند متواجدة في الأردن، من أجل تلقي تكريم، بدعوة من مؤسسة "الأمل للإنتاج الفني"وبالتعاون مع أمانة عمان.

وشاركت أيضًا الإعلامية الكويتية، صورة لها من تكريمها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت معها: "بمناسبة ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والذكرى العشرين لاستلامه المهام الدستورية، تم تكريمي عن مسيرتي الاعلامية من أمين أمانة عمان الكبرى، معالي الدكتور يوسف الشواربة وحضور شخصيات أردنية رفيعة المستوى والمنتج محمد المجالي، وقد أقيم هذا الحفل الكبير في مركز الملك الحسين الثقافي، وسط حشد جماهيري وفعاليات فنية وثقافية أردنية وعربية".

وتابعت: "شكرا على الدعوة والتكريم من بلد غالي أعشقه وحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني".

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