ألوان مناكير من عروض صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 06:27 مساءً - لم تكن الأزياء وحدها هي التي لفتتنا في عروض موسم ربيع وصيف 2019، إنما كان للإطلالات الجمالية جزء كبير من اهتماماتنا خاصة في ما يتعلّق بألوان مناكير الأظافر التي اختارتها العارضات ليتألقن بها والتي ستعنون خياراتنا في الصيف المقبل.

لإطلالاتكِ الصيفية، لن تكون ألوان مناكير الأظافر تقليدية، فكل ما قدّمته صيحات هذا الموسم في هذا المجال، تعكس جرأة لا مثيل لها وتضع أمامنا لوحة ألوان غير معهودة.

في ما يأتي أبرز ألوان المناكير التي لفتتنا من عروض ربيع وصيف 2019.



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1- مناكير الغليتر

لم تعد ألوان مناكير الغليتر حكراً على السهرات والمناسبات الليلية. ففي الصيف المقبل ستزين هذه الحبيبات البرّاقة أظافركِ لتمنحكِ إطلالة لافتة وجريئة، وتزيد جاذبية أناملكِ. اختاري هذا اللون مع أزياء كاجوال ومكياج ناعم لتحدثي تناقضاً جذاباً في إطلالتكِ.





2- مناكير ميتاليك

كذلك الأمر بالنسبة إلى درجات الميتاليك أي ألوان المناكير المعدني التي سيطرت على أزياء عروض ربيع وصيف 2019، فهي دخلت إلى لوحة ألوان مناكير الاظافر لتضع لمستها المشرقة عليها. اختاري اللون الذي ترغبين به، بدرجات داكنة أو زاهية، إنما بتركيبة الميتاليك لتواكبي صيحات المناكير الجديدة.





3- مناكير باللون الأصفر

في ما مضى كانت هذه الدرجات الفاقعة خيار الشابات اليانعات، إلا أن صيحات المناكير للموسم المقبل وضعت اللون الأصفر في مقدّمة الألوان التي ستزيّنين بها أظافرك. هو لون قويّ، قد لا تتجرأ كثيرات على اعتماده، ولكنه بالتأكيد أحد الألوان التي ستسيطر على مجموعات مناكير صيف 2019.





4- مناكير أبيض وأسود

أو ما يعرف بالمونوكروم.. سيزيّن هذا الثنائي الأنيق أظافرك بأسلوب مبتكر. اختاري مناكير بهذين اللونين وادمجيهما بالطريقة التي ترغبين بها، بخطوط أفقية أو عمودية أو حتى بأسلوب متعرّج لافت يمنح اظافرك بعض الحركة.





5- مناكير أحمر

لا يحتاج اللون الأحمر لأن يُذكر على لائحة ألوان أي موسم. فهو لا يرتبط بصيحات ولا باتجاهات معيّنة، بل يكون حاضراً في كل المواسم. وفي مجموعات مناكير صيف 2019 أتى اللون الأحمر بدرجته النارية الدافئة ليزيد من أنوثة إطلالاتك وجرأتها.





6- مناكير النيود

من أرقى الدرجات اللونية التي ستجدينها في مجموعات مناكير الموسم المقبل. قد يبدو بالنسبة إلى كثيرات باهتاً، إلا أن مناكير النيود خيار ناجح لكل من تبحث عن إطلالة أنيقة، عصرية ومواكبة للصيحات الجديدة في الوقت نفسه. كما أنه لون عمليّ يسهل تنسيقه مع مختلف الإطلالات.