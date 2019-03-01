وصفة مجربة لتنعيم وتفتيح اليدين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 12:14 مساءً - اليد الناعمة تُكمل أنوثة أي صبية وتبرز جمالك وأناقتك، حاولي قدر الإمكان العناية بها للحفاظ على هذا الشكل المثالي للمرأة الجميلة، ولا نقصد هنا الحديث عن شراء الوصفات المختلفة، فيمكنك توفير كل هذا العناء بتجريب هذه الوصفات الطبيعية والتي تساعدك أيضا على تفتيح بشرة يديك.

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وصفة زيت الكاموميل مع قشر الليمون

- ملعقة كبيرة من زيت الكاموميل

- ماء دافئ - قشر ليمون

- 3 ملاعق كبيرة ماء ورد

في وعاء به ماء دافئ انقعي يديك مع إضافة ماء الورد وقشر الليمون.

افركي يديك بقشر الليمون للتخلص من أي جلد ميت وتوحيد لون البشرة، حيث يحتوي الليمون على مضادات أكسدة تخلص بشرتك من البقع.

بعد مرور ربع ساعة جففي يديك من الخليط دون غسلهما.

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ضعي زيت الكاموميل على يديك واتركيه، كما يمكنك النوم به.

وصفة زيت الزيتون مع السكر

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة سكر

افركي يديك بزيت الزيتون مع السكر، ويفضل أن تكون بشرة يديك رطبة قبل وضع الماسك.

ارتدي قفازات اليد البلاستيكية، واتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

أزيلي القفازات واشطفي يديك بالماء وجففيهما.

جربي الماسك ثلاث مرات أسبوعيا قبل النوم، لـ تقشير بشرة اليد أوّلا بأوّل وتجديد الخلايا.

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