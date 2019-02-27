بعد تورطها في قضية الـ"فيديوهات".. من هي المذيعة رنا هويدي؟

لازال العرض مستمرًا في قضايا الفيديوهات الإباحية، والتي جرى تداولها مؤخرًا وأثارت جدلًا كبيرًا، ليدخل اسم جديد ضمن قائمة الاتهامات وهى الإعلامية رنا هويدي، التي أُلقى القبض عليها أثناء محاولتها الهرب خارج مصر، عقب صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، بحسب مصدر أمني.

رصد "هُن" أبرز المعلومات عن رنا هويدي، الاسم الخامس ضمن قضية الفيديوهات الإباحية:

- من مواليد القاهرة عام 1993 وتبلغ من العمر 26 عامًا.

- درست الإعلام وتخرجت بتقدير امتياز.

- مذيعة ومقدمة برامج ومخرجة مصرية من أصول تونسية.

- قدمت العديد من البرامج على القنوات العربية والمصرية.

- شاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال وأخرجت فيلم"لقمة عيش"

- درست الإخراج والتمثيل وفنون السينما.

- لقبت بـ"أصغر إعلامية في الوطن العربي" في بداياتها.

- بدأت في قناة "البغدادية" عام 2014 كقارئة نشرة ومذيعة رياضة.

- انتقلت إلى قناة "الغد العربي" في عام 2015 لتقدم نشرات الأخبار وبرنامج "يوم جديد".

- انتقلت للعمل في قناة "MBC" مصر في عام 2017 في برنامج "حديث المساء".

- تعمل حاليا مقدمة لبرنامج النشرة الفنية على قناة "الغد".

- كُرمت في مؤتمر "المرأة المصرية تاج عالراس"، ومؤتمر "صناع الخير"، تقديرًا لأعمالها الخيرية.

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