أسرار أنغام الجمالية في نجمة أمام المرآة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 06:15 مساءً - أنغام نجمة ساطعة في عالم الفن ولها اطلالة جمالية تثيرفضول الكثيرات من محباتها، تعرفي من خلال "نجمة أمام المرآة "التي ستكشف أسبوعياً عن خفايا وأسرار نجمة الغلاف من خلال مقابلة خاصة تقدم كافة التفاصيل .

كيف تحافظين على نضارة وإشراقة بشرتك؟

في الحقيقة أنا أعتقد أن هذا مرتبط بجينات عائلتي على الأكثر، فتتسم نساء العائلة بأنهنّ لا تظهر عليهن علامات تقدم العمر سريعاً ويتميزن ببشرة نقية طبيعية بدون أي تدخلات كيميائية. وبالطبع أنا لا أدخن ولا أجلس بين المدخنين وأحرص على ذلك بشدة ونادراً ما أُضطر إلى الجلوس بين مدخنين ويكون ذلك لأوقات قصيرة للغاية، وأشرب كميات كبيرة من المياه وأتناول طعاماً صحياً وأنظّف بشرتي جيدّاً بشكل يومي.

ما هو الروتين التجميلي الذي تتبعينه يومياً؟

لا يوجد لدي روتين خارق يومياً، فيقتصر روتيني التجميلي اليومي على تنظيف بشرتي في النهار والليل ووضع الكريمات المخصصة للعناية بالبشرة وترطيبها ولا يوجد أكثر من ذلك، وللأسف لا أنام بشكل جيد أو منتظم وأعتقد أن ذلك يؤثر سلباً في صحة بشرتي وخاصة أنني أحضر لطرح ألبومي خلال هذه الفترة.

عطرك المفضل الذي لا يفارقك؟

لدي عطر صيفي وهو Candy Prada وفي الشتاء استخدم عطراً نادراً، لا يعرفه كل الناس وهو عطر Visa ولا أجده بسهولة وأشتريه من أماكن محددة.

نصيحتك لكل شابة للحفاظ على جمالها ومظهرها؟

أنصحها أن تحافظ على جمالها من خلال العناية الدائمة واليومية ببشرتها وأن تبتعد عن التدخين نهائياً، لأنه عادة سيئة تؤثر سلباً وبشكل كبير على الجمال والنضارة وتغير من لون ومرونة البشرة.

هل تخضعين لجلسات عناية بالبشرة وما هي؟

لا أخضع لعناية فائقة أو كبيرة بل أحرص على العناية اليومية ببشرتي فقط، كما ذكرت من قبل.

متى تلجئين لعمليات التجميل؟

على فترات متباعدة من الممكن أن أحقن البوتكس في المناطق التي تستدعي ذلك ولكن ليس بشكل دوري ومنتظم، فأنا راضية عن جمالي وعن المظهر الذي تبدو بشرتي عليه.

من المرأة أو النجمة التي ترينها في منتهى الجمال؟

هناك الكثيرات داخل وخارج مصر أراهن في منتهى الجمال

ولا أجد شخصية بعينها تفوق غيرها في الجمال.







من النجمة التي تعتقدين أنها شوهت جمالها من كثرة العمليات؟

لا أحب أن أنتقد نجمة بعينها لأننا جميعاً معرضون لذلك، فمن الممكن أن يؤدي خطأ صغير أثناء الحقن أو العمليات التجميلية بالنهاية إلى مظهر سيئ، ولكن هناك من تدمن حقن البوتكس والفيلر وعمليات التجميل المتخصصة ومن الممكن أن تفشل العملية يوماً ما.

أي نجمة تلفت انتباهك بإطلالاتها؟

كيت بلانشيت.

ألوانك المفضلة في الأزياء؟

الأسود، الأبيض، الذهبي والأزرق..

السفيرة

أصبحت سفيرة للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، فكيف كان ترشيحك واستلامك لهذا المنصب؟

كان استلامي لهذا المنصب تشريفاً لي، ولا أعرف كيف تم ترشيحي. ولكن بالطبع سعيدة لاختياري لهذا المنصب الهام والمميز. وأتمنى أن أقدم في هذا المنصب جهوداً ومشاركات هامة وذات قيمة..

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