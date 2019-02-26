هل ستضع بلقيس فتحي الحجاب.؟.. أزياؤها تخبرنا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 06:15 مساءً - لطالما اشتهرت النجمة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي بأزيائها واطلالالتها المحتشمة، فهي تُعتبر أيقونة للموضة لكل الصبايا المحجبات وغير المحجبات، فكثيرًا ما تعتمد فساتينها وأزياؤها الراقية على الأسلوب الراقي، الذي يحمل ذوق النجمات ويناسب كذلك المحجبات، وقد جمعنا لكِ أبرز اطلالتها المحتشمة لتستلهمي منها اطلالتكِ.



بلقيس فتحي بـ فستان وردي ناعم من زينة زكي Zeena Zaki

بإحدى جلسات التصوير، اختارت النجمة بلقيس فستانًا من خامة الشيفون الناعمة، هادئًا وناعمًا، يمنحكِ اطلالة أنثوية طاغية، تناسب الصبايا اللاتي يتمتعن بذوق رقيق وهادئ، ويمكن مع هذا الفستان رفع شعركِ للوراء، بخاصة مع الرقبة العالية، أو تركه منسدلًا كما فعلت بلقيس.





بلقيس بقفطان جذاب باللون الكريمي

القفطاين تجدينها كذلك أحد خيارات بلقيس المميزة، تعتمد أيضًا بأسلوبها المفضل بالستايل الهادئ، فبالرغم من أنّ تصاميم القفاطين، قد يكون بها بعض البهرجة والمبالغة، إلا أننا لم نشعر بذلك بهذه الاطلالة من بلقيس بالقطان الكريمي مع التطريزات الذهبية، وحزام الخصر المطرز.



صيحة الكاب بفستان جذاب من Amatoo Official أماتو أوفيشيال

تصاميم من الكاب من الصيحات الراقية والرئجة بشكل كبير، اعتمدته بلقيس بفستان أنيق بدرجة البيبي بلو، مطرز بالكامل مع تصميم الميرماد الذي أبرز رشاقتها، في حين جاء الكاب بتصميم التول المقطع المنفوش للمسة مخملية ناعمة.



بلقيس فتحي فستان أنيق من مرمر حليم Marmr Halim

بالرغم من حبها للقطع المخملية، إلا أنها بدت جريئة ولكن غير مبتذلة بهذا الفستان الأحمر الناري، من خامة الشيفون الناعمة، جاء منسدلًا مع كسرات البليسيه العصرية، وحزام الخصر لم يجعلها تبدو بجسد ككتلة واحدة، لاطلالة واثقة تليق بالنجمات.



بعد أن شاهدنا خيارات بلقيس فتحي من الأزياء الرصينة، برأيك هل ستتجّه إلى وضع الحجاب؟

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