بالصور| على خطى رانيا يوسف.. نجمات الأوسكار يتألقن بفساتين "بدون بطانة"

أقيم مساء أمس، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، وتألقت النجمات على السجادة الحمراء، بفساتين ملونة، بعضها مفتوح والآخر محتشم، ولكن شهدت السجادة الحمراء، فساتين عدة "بدون بطانة"، على غرار الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ50، شهر نوفمبر الماضي، وأثارت ضجة كبيرة جينها.

بين الأسود، والفضي والملون، والأبيض، و"البروتال"، تألقت النجمات، ومن بينهن شايلين وودي، وهالستون ساج، وليندساي فون، وريتا أورا، وكيندل جينر.

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