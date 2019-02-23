محبوبة محمد تنجح في بيع عذريتها مقابل ملايين الدولارات

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عرضت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، وتدعى محبوبة محمد، عذريتها للبيع على موقع متخصص مقابل 2 مليون دولار و700 ألف، وذلك كان في شهر أغسطس الماضي، وقالت إن ذلك بسبب والدتها.
ونجحت الفتاة التي تحمل الجنسية الأذربيجانية، في إيجاد مشتر لعذريتها، فبراير الجاري، أي بعد عدة أشهر من عرضها لبيع عذريتها على موقع "Cinderella Escorts"، في مزاد علني، وهو سياسي ياباني مجهول من طوكيو، ووافق على الشراء، ودفع لها 10% من المال كمقدم.
وتضمن إعلان "محبوبة" على الإنترنت، أنها ترغب في إيجاد رجل ينفق عليها 30 ألف يورو شهريا، ونجح الياباني في إقتناص عذرية "محبوبة"، وستمضي ليلتها الأولى معه في أحد فنادق ألمانيا، التي تسمح بتوفير هذه الخدمات.
وتنافس على عذرية الفتاة العشرينية ثلاثة رجال، بحسب موقع "Cinderella Escorts"، إلا أن محاميا من لندن كان قد دفع لعذريتها أقل من الياباني بقليل، أما المنافس الثالث في المزاد، فكان لاعب كرة قدم مشهور من ميونيخ، والثالث هو الياباني الذي دفع المبلغ كاملا.
واجتازت الفحص الطبي وتأكدت عذريتها، كما سيأخذ الموقع الإلكتروني الذي تم عن طريقه المزاد 20%، من المبلغ وفقا لقوانينه.
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