بسبب مرض خبيث – أحُد السعودي يفسخ عقد مؤمن زكريا

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:33 صباحاً - قرر نادي أحد السعودي فسخ إعارته مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي، بعدما انتقل له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وجاء قرار النادي السعودي بإلغاء الإعارة مع زكريا بسبب تعرضه للإصابة، خلال مشاركته في تدريبات الفريق.
وصرح سعود الحربي رئيس نادي أحد بأن مشوار مؤمن زكريا مع النادي قد انتهى بسبب الإصابة ومعاناته من مرض لم يفصح عنه ، على أن يقوم النادي بضم لاعب أخر.
وسيصدر النادي السعودي بيانا رسميا اليوم السبت يعلن فيه نهاية مشوار مؤمن مع النادي.
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