كيف تبدين أنيقة في الأبيض على غرار ميغان ميركل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - قد يبدو ارتداء اللون الأبيض من الرأس إلى أخمص القدم مذهلاً، ولكن ذلك ليس مألوفًا.تقلق أغلب النساء بشأن أن تبدو بوزن زائد إذا اعتمدت اللون الأبيض، كما أن بقاء اللون زاهي حتى نهاية اليوم أمر غير مضمون.



يبدو أن دوقة ساسيكس، ميغان ميركل، ليس لديها مشكلة في اعتماد الأبيض من الرأس إلى أخمص القدمين، رغم حملها في الشهر السابع. حضرت ميغان ميركل حفل متحف Natural History في لندن بمناسبة عيد ميلاد تشارلز داروين الذي بلغ من العمر 210 عامًا ، اعتمدت إطلالة أنيقة باللون بـ صيحة المونوكروم، مكونة من معطف بقصة مستقيمة ساعدت في إخفاء بروز بطنها، بتوقيع أماندا واكيلي Amanda Wakeley ارتدته من قبل في مناسبات سابقة، ونسقت تحته فستان من كالفن كلاين Calvin Klein.



طبقت ميغان ميركل صيحة المونوكروم بانتعال زوج من الأحذية المخملية باللون الزيتي مع حقيبة كلاتش بنفس اللون، بتوقيع دار الأزياء الراقية رالف لورين، كلتا القطعتين معاد تدويرها من خزانة ملابسها.



نصائح لتعتمدي الأبيض بهذه الأناقة:

لم يعد الأبيض لونا محرما على الزائدات في الوزن، سواء بسبب الحمل أو اكتساب دهون زائدة، فقط الأمر يحتاج حكمة و حس بالموضة، خاصة وأن العارضات السمينات مثل اشلي غراهام، يعتمدن الأبيض من الرأس إلى القدم، ولكن بشرط اختيار تصميم ملائم لشكل الجسم، وإذا طبقنا هذه القاعدة على إطلالة ميغان ميركل، نلاحظ أن القصة المستقيمة المعطف ساعدت في أن يبدو الأبيض مناسب لها، لأنها حدت من الحجم الحقيقي للبطن.



أما الخطوة التالية التي تجعلك تبدين خاطفة الأنظار في الأبيض، هو بقاءك طيلة المناسبة بملابس نظيفة غير ملطخة، لذلك إذا قررتِ اعتماد الأبيض، عليك اصطحاب بكرة لإزالة الوبر، وهي قطعة سهلة الحمل وتضمن حماية الأبيض الذي يلتقط الوبر بمجرد ارتدائه.



كذلك، عليك تطبيق مثبت مكياج، لاحظنا أن ميغان ميركل اعتمدت فستان مزين برقبة طويلة، ورغم ذلك لم تبدو ملطخة من مكياج الوجه الذي يمتد إلى الرقبة، وهو ما يعني أنها تطبق مثبت مكياج حتى تبدو واثقة في إطلالاتها لنهاية المناسبة، أيضا عليك استخدام وسادة دائرية عند تطبيق المكياج بعد ارتداء الملابس البيضاء، لأن العكس سيعرض ملابسك لتلطيخ.

أخيرا، من الأفضل ارتداء ملابس داخلية بلون البشرة (البيج)، وليس أبيض، حتى لا يبدو مظهركِ رديئا.

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