تخلّي عن صالونات التجميل بهذه الماسكات لقدميكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - لم يعد هناك صعوبة في الاعتناء بقدميكِ بالمنزل، بخاصة وإن لم يكن يتسنّى لكِ الوقت للذهاب لصالون التجميل، فبخطوات سهلة وبأبسط المواد، جمعنا لكِ أكثر من ماسك لقدميكِ لمظهر ناعم وأنثوي.

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ماسك السكر والعسل للتقشير

- 2 ملعقة كبيرة من السكر

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- ملعقة كبيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على قدميكِ المبتلّتين.

ابدئي بفرك الماسك جيدًا على بشرة قدميكِ، بخاصة الأماكن المتشققة.

اتركي الماسك لمدة 10 دقائق.

اشطفي قدميكِ بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لـ تقشير القدم جيدًا، وإزالة الخلايا الميتة.



ماسك الغليسرين مع زيت الصبار للترطيب

- ملعقة كبيرة من الغليسرين

- ملعقة صغيرة زيت الصبار



اخلطي كلًّا من الفازلين مع زيت الصبار، وضعيه على بشرة قدميكِ.

ارتدي القفازات واتركي الماسك على قدميكِ طوال الليل.

يمكنكِ في الصباح أن تجففي قدميكِ بمنشفة من دون غسلها.





نصائح للعنايه بالقدمين والحصول على الشكل الوردي الناعم

- يفضل أن تضعي واقي الشمس على قدميكِ إن كنتِ ترتدين الأحذية المفتوحة باستمرار.

- ضعي كريمات الترطيب أو الفازلين على القدم قبل النوم بشكل يومي.

- استخدمي المقشرات الطبيعية كالسكر أو الملح، أو الحجر، لكي تزيلي الجلد الميت أسبوعيًّا وبشكل دوري.

- تجنّبي المشي حافية القدمين كثيرًا، لأنه يسبب جفاف الجلد.

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