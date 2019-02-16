فيفي عبده: "بحب أصاحب الرجالة.. اللي عاوز بصة هياخد واللي عاوز غمزة هياخد"

قالت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، إن خبرتها الطويلة في الحياة علمتها أن تتعامل مع جميع الناس، مضيفةً: "بحب أصاحب الرجالة عشان مش هياخدوا حاجة غصب عني، اللي عاوز بصة هياخد واللي عاوز غمزة هياخد".

وأضافت فيفي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "إنما الست بتبقى زي التعبانة، ومش عاوزة التانية أحسن منها، وأقرب واحدة للست هي اللي بتخرب بيتها".

وتابعت: "لازم الست تكون واثقة في نفسها، لو قالوا إن جوزي مع 10 ستات، أقول مفيش مشكلة لأنه راجل".

وأوضحت: "واثقة من نفسي قبل ما أكون واثقة فيه، وعمومًا الراجل زي القرش البراني هيلف لفته ويرجع تاني، بس جوزي ميقدرش يلف بره".

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وواصلت: "أنا زي الفريك محبش شريك، ولو قالي عاوز أتجوز عليكِ أطير رقبته، لكن عمومًا مفيش راجل يقدر يعمل معايا كده، ومحصلتش ومش هتحصل".

ويبث برنامج "الحكاية"، على شاشة قناة "MBC 1"، في نفس توقيت بثه على شاشة "MBC مصر" لأول مرة، الجمعة.

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